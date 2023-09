Petrobras investirá R$130 mi para desenvolver com WEG aerogerador onshore de 7 MW

A produção em série do equipamento será realizada a partir de 2025.

O anúncio de uma parceria entre as empresas foi sinalizado na terça-feira, com a Petrobras marcando uma entrevista à imprensa para a tarde desta quarta-feira com a presença de executivos da WEG.

A petrolífera disse ainda que deverá apresentar, nesta quarta-feira, iniciativas para torná-la "a maior desenvolvedora de projetos de eólica offshore do Brasil".

A parceria com a WEG envolve também colaboração na cadeia de suprimentos e logística para geração eólica offshore no Brasil.

Fabricante catarinense de motores elétricos e tintas industriais, a WEG é uma importante fornecedora da indústria de geração de energia renovável do Brasil, já tendo desenvolvido uma turbina eólica com tecnologia nacional em parceria com a Engie Brasil Energia. No caso do projeto com a Engie, a máquina possui 4,2 MW de potência.