Petrobras mira 23 GW em eólicas offshore, com atenção especial para Margem Equatorial

Entre os locais na mira da companhia para explorar a fonte estão a costa do Maranhão, em uma área de 817 km², e a do Rio Grande do Norte, envolvendo a chamada Margem Equatorial, onde a Petrobras prevê parques eólico com capacidade instalada somada de 7,4 GW.

"Essa aposta da Margem Equatorial será, eu afirmo peremptoriamente, o ambiente mais atrativo, competitivo e disputado da eólica offshore do mundo em menos de sete anos", disse o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, em entrevista à imprensa nesta quarta-feira.

"Temos que ousar, como empresa grande, visionária, como já fizemos várias vezes", disse Prates, citando ainda que um dos empreendimentos em estudo envolve a instalação de eólicas flutuantes.

A Margem Equatorial citada por Prates também é foco da companhia para a exploração de petróleo e gás. Mas a empresa vem enfrentando resistência do Ministério do Meio Ambiente em relação à exploração na Foz do Amazonas, que integra a região onde a petroleira quer explorar a energia eólica.

Os projetos em estudo pela Petrobras são majoritariamente em águas rasas, com exceção de uma no Rio de Janeiro, e em lugares onde a companhia já detém conhecimento importante das características a partir de suas atividades de óleo e gás.

"As áreas que estamos protocolando aqui no Ibama já refletem o que falamos em relação a conhecimento da Petrobras em medições já realizadas, medições para um futuro próximo, visão de solo marinho, correntes", explicou o gerente de Energia Renovável da estatal, Daniel Pedroso.