Preços ao consumidor dos EUA aceleram em agosto por gasolina

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao consumidor dos Estados Unidos subiram no ritmo mais forte em mais de um ano em agosto devido à alta no custo da gasolina, mas um aumento moderado no núcleo da inflação pode incentivar o Federal Reserve a manter a taxa de juros na próxima quarta-feira.

O índice de preços ao consumidor aumentou 0,6% no mês passado, o maior ganho desde junho de 2022, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira, depois de duas altas mensais consecutivas de 0,2%.