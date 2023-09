Preços mais altos da gasolina devem ter impulsionado inflação dos EUA em agosto

Excluindo as categorias voláteis de alimentos e energia, o chamado núcleo da inflação deve ter se mantido sob controle pelo terceiro mês consecutivo, com previsão de que o aumento anual tenha sido o menor em quase dois anos.

"Será um quadro misto, com a inflação geral aumentando devido aos preços mais altos da gasolina e o núcleo da inflação permanecendo contido", disse Sam Bullard, economista sênior do Wells Fargo. "O Fed se sentirá encorajado pela tendência contínua de moderação do núcleo da inflação, mas ele ainda é muito alto."

O índice de preços ao consumidor provavelmente aumentou 0,6% no mês passado, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. Esse seria o maior avanço desde junho de 2022, após duas altas mensais consecutivas de 0,2%.

Os preços da gasolina aceleraram em agosto, atingindo o pico de 3,984 dólares por galão na terceira semana do mês, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA. Isso se compara a 3,676 dólares por galão durante o mesmo período em julho.

No período de 12 meses até agosto, a estimativa é de alta dos preços ao consumidor de 3,6%, depois de avanço de 3,2% em julho. Embora isso marque o segundo mês consecutivo de aceleração na inflação anual, os preços ao consumidor nessa base de comparação caíram de um pico de 9,1% em junho de 2022. O Fed tem uma meta de inflação de 2%.

O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, deve ter aumentado 0,2% pelo terceiro mês consecutivo, em meio à queda dos preços de carros e caminhões usados. Embora os aluguéis tenham continuado a aumentar, a tendência é de arrefecimento e espera-se uma desaceleração ainda maior à medida que mais prédios de apartamentos forem colocados no mercado.