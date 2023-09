Prioridades do novo gabinete do Japão devem manter BC no centro das atenções

Seu gabinete reformulado provavelmente se concentrará em apresentar um pacote de gastos suficientes para atrair votos antes de uma possível eleição antecipada no final deste ano ou no próximo, dizem analistas, com alguns estimando o tamanho em cerca de 10 trilhões de ienes (68 bilhões de dólares).

Kishida disse que o governo provavelmente estenderá os prazos para os subsídios destinados a reduzir as contas de serviços públicos e de gasolina.

Em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, ele disse que seu novo gabinete terá como objetivo compilar o pacote econômico no próximo mês para ajudar o público a enfrentar o impacto do aumento do custo de vida.

"Garantiremos que o Japão saia totalmente da deflação", disse Kishida, acrescentando que tomará medidas para que o crescimento dos salários exceda consistentemente a taxa de inflação em "vários pontos percentuais".

Normalmente, o aumento da inflação também aumentaria a pressão sobre o banco central --que tem como objetivo do mandato alcançar preços estáveis-- para que aperte a política monetária.

No Japão, não é tão simples assim, com muitos políticos e o banco central altamente sensíveis ao risco de descarrilar uma fraca recuperação econômica com aumentos prematuros da taxa de juros.