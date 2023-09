Produtores chineses de titânio esperam impulso na produção com novo iPhone

O uso de titânio pela Apple, em vez de um invólucro de aço inoxidável, também poderá desencadear uma demanda adicional, com outras empresas provavelmente seguindo seu exemplo, disseram Zhao e outros participantes do mercado.

A China também é o maior produtor de iPhones, com fabricações globais feitas pela Foxconn a partir de uma enorme fábrica no centro da China.

Cerca de 40% do titânio é usado atualmente no setor químico e mais de 30% no setor aeroespacial. O setor de eletrônicos é responsável por menos de 10% da demanda, segundo Zhao, mas tem um grande potencial de crescimento.

O titânio já foi usado em pequenos volumes nos relógios da Apple, mas um contrato para fornecer a produção do novo modelo do iPhone é significativamente maior do que antes, disse um fornecedor que não quis ser identificado, alegando confidencialidade.

Um "monstro" dos produtos de consumo, como o iPhone, ajudará a ampliar a adoção do titânio em novos setores, substituindo materiais como o aço inoxidável, acrescentou.

A carcaça de titânio do novo iPhone é feita com uma liga conhecida como titânio grau 5, que também contém pequenas quantidades de alumínio e vanádio, de acordo com três produtores chineses de titânio.