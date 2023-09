Taxas futuras de juros caem após inflação dos EUA reduzir apostas em mais aperto monetário

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os preços ao consumidor aumentaram 0,3%.

Depois das reações iniciais aos dados -- que vieram dentro do esperado -- os rendimentos dos Treasuries se firmaram em baixa, inclusive na ponta curta da curva, em meio à percepção de que no encontro da próxima semana o Federal Reserve manterá os juros na faixa de 5,25% a 5,50% e de que aumentos nas reuniões seguintes não estão garantidos.

No Brasil, isso se traduziu na leve queda das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), no recuo firme do dólar ante o real e no viés de alta para o Ibovespa.

“Juros futuros caem hoje (quarta-feira) após CPI dos EUA não vir tão elevado como esperado por algumas projeções pessimistas, como a do Fed de Cleveland, que pelo 3º mês seguido errou pelo lado mais pessimista. Destaque para a queda das taxas mais longas”, disse o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, em comentário enviado a clientes.

Com o movimento do dia, perto do fechamento a curva a termo precificava zero chance de o corte da Selic pelo Banco Central na próxima semana ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 100%. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,295%, ante 12,294% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,37%, ante 10,42% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10%, ante 10,049%.