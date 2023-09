Ações do setor automobilístico reduzem perdas e mercados da China têm pouca variação

XANGAI (Reuters) - As ações da China tiveram pouca movimentação nesta quinta-feira, com as ações do setor automotivo reduzindo perdas após uma investigação sobre subsídios da União Europeia, enquanto os investidores continuaram a buscar sinais de medidas e de recuperação econômica.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,08%, enquanto o índice de Xangai ganhou 0,11%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,21%.

A chefe da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, anunciou na quarta-feira uma investigação sobre subsídios relacionados a veículos elétricos chineses e declarou que a Europa fará "o que for necessário para manter sua vantagem competitiva" no Parlamento Europeu.