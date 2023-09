Ações têm dia mais forte em 6 meses após BCE sinalizar fim das altas de juros

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias registraram o seu maior ganho percentual em seis meses nesta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu (BCE) sinalizar que o seu aperto monetário está próximo do fim, enquanto preços mais altos de matérias-primas impulsionaram os papéis de mineradoras e do setor energético.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,52%, a 460,86 pontos, e atingiu o maior nível em mais de uma semana, enquanto o índice de ações da zona euro subiu 1,3%.