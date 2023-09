Alta dos preços de energia surpreende perspectivas de inflação do Fed para final do verão nos EUA

Como resultado de um salto nos preços dos combustíveis no verão norte-americano, o Fed irá provavelmente minimizar ambos como razão para se preocupar com um ressurgimento da inflação, mesmo que mantenha aberta a possibilidade de novos aumentos da taxa básica ainda este ano.

As vendas no varejo, excluindo a gasolina, aumentaram apenas 0,2% em agosto, um sinal de que os consumidores "fizeram uma pausa necessária", disse Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide Mutual.

Com um intervalo longo incomum de oito semanas entre as reuniões de 25 e 26 de julho e de 19 e 20 de setembro, os formuladores de política do Fed dispõem de um maior conjunto de informações para trabalharem na sua próxima decisão.

Grande parte dos dados aponta para uma economia em desaceleração, mas ainda em crescimento, com uma diminuição das pressões sobre os preços -- o "pouso suave" que os formuladores de política monetária do Fed esperavam arquitetar e que deverá levá-los a manter a taxa de juros estável na próxima semana na faixa atual de 5,25% a 5,50%.

No entanto, a imagem não é inequívoca.

Os preços ao consumidor norte-americano em uma base mensal também subiram em agosto no ritmo mais rápido desde que a inflação atingiu o pico no ano passado e, embora isso também tenha sido impulsionado pela volatilidade dos custos da energia, uma medida do núcleo da inflação também acelerou inesperadamente.