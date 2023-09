Câmara conclui votação de PLP que compensa Estados e municípios por perdas no ICMS, FPE e FPM

"Foram suprimidas do texto aquelas partes que poderiam dar algum tipo de conotação de que, no futuro, os Estados viessem a mexer nas alíquotas na forma de cobrança do ICMS", garantiu Zeca Dirceu, em plenário.

A possibilidade de revogação foi criticada não apenas por entidades do setor de combustíveis, mas por deputados da oposição, que chegaram a referir-se ao dispositivo como um "jabuti".

Outros, no entanto, responsabilizaram o governo anterior pelas perdas de recursos enfrentadas pelos entes federativos, caso do líder do MDB na Casa, Isnaldo Bulhões (MDB - AL).

O relator argumenta que o PLP tem o objetivo de implementar acordo -- mediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) -- firmado entre Estados, Distrito Federal, municípios e União para solucionar impasses criados por duas leis complementares, aprovadas ainda sob a gestão de Jair Bolsonaro.

Essas duas leis definiram como "essenciais" os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo para efeito de incidência do ICMS e instituíram modelo de tributação monofásica do ICMS sobre os combustíveis, entre outros pontos.

Segundo o relator do PLP, as alterações propostas no texto "não comprometem o acordo homologado e até reforçam os entendimentos nele expressos".