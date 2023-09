Carrefour exibe alertas sobre preços de alimentos para constranger fornecedores na França

"Obviamente, o objetivo de estigmatizar esses produtos é poder dizer aos fabricantes que repensem sua política de preços", disse Stefen Bompais, diretor de comunicações com clientes do Carrefour, em uma entrevista.

O presidente-executivo da companhia, Alexandre Bompard, que também dirige o grupo de lobby do setor varejista FDC, afirmou várias vezes que as empresas de bens de consumo não estão cooperando com esforços para reduzir o preço de milhares de produtos básicos, apesar da queda no custo das matérias-primas.

Desde segunda-feira, o Carrefour marcou 26 produtos em suas lojas na França com etiquetas que dizem: "Este produto viu seu volume ou peso cair e o preço efetivo do fornecedor aumentar"

O Carrefour diz, por exemplo, que uma garrafa de Lipton Ice Tea sem açúcar e com sabor de pêssego, produzido pela PepsiCo, encolheu de 1,5 litro para 1,25 litro, resultando em um aumento efetivo de 40% no preço por litro.

A PepsiCo não respondeu a um pedido por comentário.

Os grupos de consumidores afirmam que a "redução de tamanho" é uma prática generalizada, da qual supermercados como o Carrefour também são culpados em seus produtos de marca própria.