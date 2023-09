Casas Bahia levanta R$623 milhões em venda de ações com desconto de quase 28%

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Casas Bahia, conhecido anteriormente como Via, levantou cerca de 623 milhões de reais com uma oferta de ações, segundo ata de reunião do conselho de administração realizada na quarta-feira.

A oferta foi precificada a 0,80 real por ação, desconto de quase 28% em relação ao preço de fechamento do papel na quarta-feira, de 1,11 real. O papel vem renovando mínimas desde janeiro de 2016 e apenas em 2023 já acumula queda de quase 54%.

A companhia também aprovou a emissão de quatro bônus de subscrição para cada cinco novas ações adquiridas na oferta.