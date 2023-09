China corta taxa de compulsório de bancos para ajudar na recuperação

A economia da China está enfrentando demanda fraca e "o corte do compulsório pode levar as instituições financeiras e aumentar o suporte para a economia real e impulsionar a confiança no mercado", disse Wen Bin, economista-chefe do Minsheng Bank.

A medida deve liberar mais de 500 bilhões de iuanes (68,71 bilhões de dólares) em liquidez de médio a longo prazo, disse uma autoridade do banco central segundo a mídia estatal Xinhua.

Para sustentar a economia, o governo implementou uma série de medidas nos últimos meses, incluindo ações para estimular a demanda por moradias.

No comunicado, o banco central também prometeu uma política monetária "precisa e contundente" para sustentar a economia, além de manter a taxa de câmbio do iuan basicamente estável.

Xu Tianchen, economista sênior do Economist Intelligence Unit, disse que o governo quer dar apoio à economia dado o risco à sua meta de crescimento de 5% do PIB este ano.

