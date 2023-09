Dólar cai pelo 2º dia ante o real na esteira do avanço das commodities

Na B3, às 17:16 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,91%, a 4,8825 reais.

O dólar cedeu durante praticamente todo o dia ante o real, apesar do exterior. Pela manhã, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo aumentaram 0,6% em agosto, levemente acima do 0,5% de julho. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,2%.

Já o Departamento do Trabalho informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram para 220.000 na semana encerrada em 9 de setembro, em dados ajustados sazonalmente, ante 217.000 na semana anterior. Apesar da alta, economistas previam 225.000 pedidos para a última semana.

Os números do varejo e do mercado de trabalho norte-americano, considerados bons, deram força à leitura de que a inflação nos EUA ainda não está controlada e o Federal Reserve poderá ser levado a subir mais sua taxa de juros no futuro, ou a mantê-la em níveis elevados por mais tempo.

Esta leitura deu força ao dólar ante divisas fortes e ante boa parte das moedas de países emergentes.

No Brasil, no entanto, o efeito foi diluído. Dois profissionais ouvidos pela Reuters afirmaram que o avanço das commodities -- entre elas o petróleo, que subia mais de 2% -- determinou mais um dia de queda do dólar ante o real.