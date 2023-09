Dólar engata nova queda frente ao real com fluxos, BCE e China

Na B3, às 10:23 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,73%, a 4,8915 reais.

De acordo com Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury, investidores globais ficaram aliviados depois que o BCE elevou sua taxa básica de juros a um pico recorde com uma sinalização de que esse provavelmente será seu último movimento na batalha contra a inflação alta.

"A decisão de subir os juros não foi realmente uma grande surpresa e a reação do mercado se concentrou no comunicado à imprensa em que o conselho do BCE agora considera que as taxas atingiram 'níveis suficientemente restritivos'", disse Moutinho.

"Além disso, tanto as previsões para o núcleo da inflação quanto para o crescimento foram revisadas para baixo, reforçando a narrativa de que as taxas provavelmente atingiram o pico na zona do euro."

Apoiando o apetite por risco internacional neste pregão, o banco central da China disse que reduzirá a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas pela segunda vez neste ano, para ajudar a manter a liquidez ampla e apoiar a recuperação econômica.

Além do real, algumas outras divisas arriscadas sensíveis à China subiam nesta quinta-feira, com dólar australiano e peso mexicano ganhando 0,45% e 0,20%, respectivamente, nesta manhã.