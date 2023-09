Gasolina impulsiona vendas no varejo dos EUA em agosto; pedidos de auxílio-desemprego têm leve alta

Um aumento nos preços da gasolina no mês passado provavelmente apertou os orçamentos das famílias de baixa renda. Excluindo os postos de gasolina, as vendas no varejo aumentaram 0,2%.

Os preços da gasolina aceleraram em agosto, atingindo o pico de 3,984 dólares por galão na terceira semana do mês, o maior valor deste ano, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA. Isso se compara a 3,676 dólares por galão durante o mesmo período de julho.

As vendas no varejo online ficaram estáveis no mês passado.

Embora os gastos continuem a ser sustentados por salários mais altos de um mercado de trabalho apertado, a perspectiva está ficando mais sombria, uma vez que o excesso de poupança acumulado durante a pandemia da Covid-19 continua a se esgotar.

Excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, as vendas no varejo subiram 0,1% em agosto. Os dados de julho foram revisados para baixo, mostrando que o núcleo das vendas no varejo subiu 0,7%, em vez de 1,0% como informado anteriormente.

O núcleo das vendas no varejo corresponde mais estreitamente ao componente de gastos do consumidor do PIB. As estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto para o terceiro trimestre estão atualmente em uma taxa anualizada de 5,6%. A economia cresceu a um ritmo de 2,1% no trimestre de abril a junho.