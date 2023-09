Ibovespa fecha no maior nível em mais de um mês com impulso de Vale; Casas Bahia desaba

O Fed reúne-se na próxima semana, nos dias 19 e 20, para decidir sobre a política monetária norte-americana, com a decisão sendo conhecida na quarta-feira. No mercado, a curva de juros precifica majoritariamente uma manutenção da taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 4,1%, a 70,12 reais, conforme os futuros do minério de ferro subiram pelo quarto pregão consecutivo na Ásia. Além disso, analistas do JPMorgan elevaram suas previsões para o preço-alvo da Vale e de outras empresas do setor, assim como a recomendação de BRADESPAR PN, que se valorizou 5,17%.

- PETROBRAS PN fechou com elevação de 2,54%, a 33,87 reais, renovando máximas históricas e chegando a 34 reais no melhor momento, também favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior. O barril de Brent fechou em alta de 1,98%.

- CASAS BAHIA ON desabou 18,92%, a 0,9 real, tendo chegado a 0,76 real no pior momento, após vender ações a 0,80 real cada em follow-on, desconto de quase 28% em relação ao fechamento do papel na quarta-feira. Ainda no radar há riscos de uma antecipação de dívida e a possibilidade de investidores desistirem de participar da oferta de ações. No setor, MAGAZINE LUIZA ON encerrou em baixa de 1,53%, a 2,58 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN registrou variação negativa de 0,4%, a 27,64 reais, enquanto BRADESCO PN terminou com acréscimo de 0,4%, a 14,95 reais. BTG PACTUAL UNIT avançou 2,31%, a 33,6 reais, mais uma vez respondendo pelo melhor desempenho entre os bancos listados no Ibovespa.