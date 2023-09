Itaúsa vende mais R$ 390 milhões em ações da XP

A holding Itaúsa vendeu mais 3,1 milhões de ações da plataforma de investimentos XP Inc na quarta-feira, levantando cerca de 390 milhões de reais, segundo fato relevante publicado nesta quinta-feira.

Com a venda, que correspondeu a 0,6% do capital da XP, a Itaúsa passou a deter 14.770.985 ações da XP, equivalentes a 2,7% do seu capital.

Em meados de agosto, o presidente-executivo da Itaúsa, Alfredo Setubal, afirmou durante apresentação a investidores que a companhia poderia promover novas vendas das ações da XP ainda este ano "se o mercado tiver condições de absorver novas vendas".