Mercosul encaminhou à UE resposta sobre exigências adicionais para acordo na noite de 4ª, diz Itamaraty

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai disse à Reuters que os países do Mercosul -- formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai -- aparentemente concordaram com a resposta à UE, superando as tensões internas do bloco que haviam adiado o envio da resposta.

"Há uma concordância geral com o Brasil em não aceitar os termos que prejudicam o desenvolvimentos das nações do Mercosul", disse essa fonte.

A carta adicional enviada pelos europeus, com cobranças ao Mercosul na área ambiental, já foi classificada de "inaceitável" pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirma que o documento contém ameaças de sanções ao Brasil e que não se pode, em um diálogo entre parceiros, haver ameaças.

O Brasil ocupa atualmente a presidência temporária do Mercosul e Lula tem repetido sua intenção de concluir o acordo comercial com a União Europeia até o final deste ano.

Em entrevista coletiva nesta semana em Nova Délhi, na Índia, onde participou da reunião de cúpula do G20, Lula defendeu uma reunião de cúpula entre as lideranças do Mercosul e da UE para que haja uma definição sobre o futuro do acordo.

Lula disse ainda que, caso o pacto comercial não seja fechado nos próximos meses, é necessário decidir se as duas partes querem ou não o acordo e, em caso negativo, parar de discuti-lo.