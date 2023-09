Minério de ferro em Cingapura vai à máxima de quase 6 meses com estoques baixos

Por Amy Lv e Dominique Patton

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, apoiados pelos baixos estoques e pela reposição de estoques antes do feriado na China, embora as preocupações com a fraqueza persistente do mercado de aço na alta temporada de construção tenham limitado os ganhos.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou o dia com alta de 0,82%, para 863,5 iuanes (118,68 dólares) a tonelada.