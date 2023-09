Minerva capta mais US$100 mi com emissão adicional de bonds

No início do mês, a Minerva captou 900 milhões de dólares com bonds de 10 anos e taxa de juros de 8,875%, principalmente para quitar o valor remanescente relacionado à aquisição de ativos da Marfrig.

A oferta adicional teve o mesmo prazo, taxa e destinação dos recursos da emissão anterior, informou a Minerva, acrescentando que a emissora foi novamente a subsidiária Minerva Luxembourg.

As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% do montante principal, de acordo com a Minerva.