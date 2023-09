Petrobras assina acordo com TotalEnergies e Casa dos Ventos para projetos em renováveis

Por Patricia Vilas Boas e Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou um memorando de entendimento não vinculante com TotalEnergies e Casa dos Ventos para avaliar projetos em energias renováveis no Brasil por dois anos, informou a petroleira em comunicado ao mercado nesta quinta-feira.

O objetivo do acordo é desenvolver estudos conjuntos para estudar oportunidades de negócios em eólica "onshore" (em terra) e "offshore" (no mar), solar e hidrogênio de baixo carbono no país, utilizando os expertises de cada empresa.