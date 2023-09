Petróleo atinge máximas de 2023 com perspectiva de oferta restrita

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 14 Set (Reuters) - Os preços do petróleo subiam nesta quinta-feira, atingindo o valor mais alto deste ano, uma vez que as expectativas de oferta mais restrita superaram as preocupações com o crescimento econômico mais fraco e o aumento dos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

O petróleo Brent subia 1,78%, a 93,52 dólares, por volta das 13h30 (horário de Brasília). A máxima da sessão, de 93,68 dólares, foi a maior desde novembro de 2022.