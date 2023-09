Prazo final para acordo entre montadoras e sindicato dos EUA se aproxima e eleva chance de greves

Uma greve total afetaria os lucros de cada montadora atingida em cerca de 400 milhões a 500 milhões de dólares por semana, presumindo que toda a produção fosse perdida, estimou o Deutsche Bank.

O presidente dos EUA, Joe Biden, encorajou as partes a permanecerem na mesa de negociação "para obter um acordo benéfico aos dois que mantenha os trabalhadores do UAW no centro do nosso futuro automobilístico", disse o conselheiro econômico da Casa Branca, Jared Bernstein, na quarta-feira. Uma greve prolongada poderia representar problemas políticos para Biden.

As reivindicações do sindicato incluem a restauração das pensões de benefícios definidos para todos os trabalhadores, semanas de trabalho de 32 horas e aumentos salariais adicionais, bem como garantias de segurança no emprego e o fim da utilização de trabalhadores temporários.

O UAW disse que está planejando um comício em Detroit na sexta-feira que incluirá Fain, o senador Bernie Sanders e outros membros do Congresso, coincidindo com o primeiro dia de greves.