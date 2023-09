Taxas futuras de juros ficam perto da estabilidade no Brasil apesar de alta da curva nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros terminaram a quinta-feira próximas da estabilidade no Brasil, apesar do avanço firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior após novos dados sobre a economia norte-americana reforçarem apostas de que o Federal Reserve poderá ser mais rígido em sua política monetária.

Pela manhã, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo aumentaram 0,6% em agosto, levemente acima do 0,5% de julho. Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 0,2%.