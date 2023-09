Wall St sobe com manutenção de apostas de pausa pelo Fed após dados econômicos

Fabricantes de chips, incluindo Nvidia , Micron Technology e Broadcom, avançavam entre 0,6% e 1,4%.

“Não há nada melhor do que ações de chips de IA no momento. Todo mundo quer um pedaço disso, é como se elas fossem a dama do baile”, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

No que diz respeito aos dados econômicos, as vendas no varejo aumentaram mais do que o esperado em agosto devido à gasolina, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram para 220.000 em dado com ajuste sazonal na semana encerrada em 9 de setembro, contra 217.000 na semana anterior.

Os preços ao produtor para a demanda final subiram 0,7% no mês passado, contra expectativas de um aumento de 0,4%. Em uma base anual, aumentaram 1,6%, em comparação com estimativas de alta de 1,2%.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que o aumento anual no núcleo dos preços ao consumidor, excluindo itens voláteis como alimentos e energia, foi o menor em quase dois anos.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 avançavam, com o de energia liderando os ganhos em alta de 1,2%.