Ações da China caem com o agravamento da queda no setor imobiliário

Na semana, o CSI300 recuou 0,8%, enquanto o Hang Seng caiu 0,1%.

O crescimento da produção industrial e das vendas no varejo da China em agosto superou as expectativas, sugerindo que uma série recente de medidas de apoio pode estar começando a estabilizar lentamente a recuperação econômica do país.

No entanto, as condições no setor imobiliário pioraram, com quedas cada vez maiores nos preços das casas novas, nos investimentos e nas vendas de imóveis, destacando que será necessário mais apoio.

O Banco do Povo da China disse na quinta-feira que reduzirá a taxa de compulsório para todos os bancos, exceto aqueles que implementaram uma taxa de reserva de 5%, em 25 pontos-base a partir desta sexta-feira.

"Achamos que esse corte moderado do compulsório é mais um sinal de que o banco central e as principais autoridades de política monetária estão cada vez mais preocupados com a contínua espiral econômica descendente", disse Ting Lu, economista-chefe da China do Nomura.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,10%, a 33.533 pontos.