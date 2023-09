Ações europeias registram ganhos semanais com otimismo sobre China e esperanças de pausa do BCE

Nomes de luxo franceses como Kering e LVMH subiram 1,8% e 2,5% após dados mostrarem que a produção industrial e as vendas no varejo da China cresceram em um ritmo mais rápido em agosto.

As ações registaram o maior ganho percentual em seis meses na quinta-feira, depois de o BCE ter aumentado a sua taxa de juro para um recorde histórico de 4%, mas, com a economia da zona euro em crise, sinalizado que o aumento seria provavelmente o último.

No entanto, formuladores de política monetária disseram nesta sexta-feira que o BCE manterá as taxas de juros altas por um período prolongado e poderá até aumentá-las novamente, se necessário, rejeitando algumas apostas do mercado de que as taxas da zona do euro começarão a cair já na próxima primavera europeia.

O STOXX 600 subiu 1,6% na semana, com o setor de mineradoras com o melhor desempenho.

Os ministros das Finanças da zona euro concordaram que a política fiscal deveria ser restritiva no próximo ano para ajudar o BCE a conter a inflação, equilibrando ao mesmo tempo a necessidade de investimento.

Os investidores agora estão concentrados em outras reuniões de bancos centrais, com o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra anunciando suas decisões sobre os juros na próxima semana.