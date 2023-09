Alemanha busca novos mercados para exportações na América Latina

"Gostaria que nossa reunião enviasse um sinal de que podemos progredir rapidamente no acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul", disse Lindner.

Com a economia chinesa perdendo força, os países europeus estão interessados em concluir um acordo comercial com o Mercosul, com a esperança de aumentar suas exportações para o bloco comercial latino-americano, diversificando seus clientes.

"Não podemos sempre falar apenas que queremos diversificar para sermos menos dependentes da China", disse Lindner. "Em algum momento, essa linguagem deve ser seguida de ação."

Em comparação com o primeiro semestre de 2022, as exportações alemãs para a China caíram mais de 8%, de acordo com o instituto econômico alemão IW.

Apesar das esperanças de um impulso comercial depois que Pequim suspendeu suas rígidas restrições relacionadas à Covid-19, a China representa apenas 6,2% do total das exportações alemãs no primeiro semestre do ano -- a menor participação desde 2016 -- de acordo com dados do gabinete de estatísticas alemão.

Enquanto as autoridades de política monetária chinesas tentam reavivar o crescimento, o produto interno bruto (PIB) anual da América Latina mais do que quintuplicou nos últimos trinta anos, chegando a 6,25 bilhões de dólares em 2022.