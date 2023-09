Autoridades de política monetária do BCE reagem contra expectativas de corte nas taxas

Por Francesco Canepa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPANHA (Reuters) - O Banco Central Europeu manterá as taxas de juros elevadas por um período prolongado e poderá até mesmo aumentá-las novamente, se necessário, disseram autoridades de política monetária nesta sexta-feira, afastando algumas apostas do mercado de que as taxas da zona do euro começariam a cair já na próxima primavera.

O BCE elevou sua taxa básica de juros para um recorde de 4% na quinta-feira, mas, com a economia da zona do euro em dificuldades, sinalizou que seu décimo aumento consecutivo provavelmente seria o último. Isso fez com que traders aumentassem as especulações sobre quando o BCE começará a reduzir os custos dos empréstimos.