BC deve repetir corte de 0,50 p.p. na Selic em setembro com pouco espaço para acelerar ritmo em 2023, mostra pesquisa

Se confirmado, será o segundo corte consecutivo de 0,50 ponto percentual da taxa básica, depois que o Banco Central afrouxou sua política monetária no início do mês passado pela primeira vez em três anos, numa decisão atipicamente dividida, citando melhora do quadro inflacionário e "reancoragem parcial" nas expectativas de alta dos preços.

Desde então, esse cenário parece ter se mantido, com o IPCA de agosto mostrando alta menor do que a esperada e as expectativas de inflação do boletim Focus se acomodando nas últimas semanas em patamares bem mais baixos do que os vistos no início deste ano.

No comunicado de política monetária de agosto e, depois, na ata da última reunião, o próprio BC sinalizou novos cortes de meio ponto na taxa de juros adiante, o que, segundo vários economistas, explica o consenso do mercado em torno da decisão de setembro do Copom.

"A gente está com a visão de que vai ter um corte de 50 pontos-base na próxima reunião muito pelo fato de que já foi telegrafado esse movimento, e todos os discursos dos membros do Banco Central foram justamente nessa direção, de manter esse ritmo pelo menos na próxima reunião", disse Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset.

De fato, o próprio presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, chegou a dizer no mês passado que a barra estabelecida pelo colegiado para fazer algo diferente de cortes de 0,50 ponto percentual à frente é alta, mensagem que foi reforçada mais recentemente pela diretora da autarquia Fernanda Guardado.

Em meio a riscos de várias frentes, do ambiente de juros nas grandes economias e a disparada dos preços do petróleo à resiliência da economia doméstica, o mercado parece concordar.