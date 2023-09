Comissário da UE vê "disposição" para fechar acordo comercial do Mercosul

MADRID (Reuters) - O vice-presidente executivo e comissário de Comércio da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, disse nesta sexta-feira que levará alguns dias para haver uma reação à resposta dos países do Mercosul a uma carta da UE para finalizar o acordo comercial entre os dois blocos.

"Há vontade de ambos os lados de se engajar e progredir no acordo comercial do Mercosul", disse Dombrovskis em uma coletiva de imprensa no final de uma reunião de ministros das Finanças de América Latina e União Europeia em Santiago de Compostela, na Espanha.

(Por Jan Strupczewski e Belén Carreño)