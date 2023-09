Dólar fica estável ante real em dia de dados positivos da China

Martins cita ainda a política monetária dos EUA como um fator favorável à queda recente do dólar ante o real. Segundo ele, os números do mercado de trabalho norte-americano elevaram a percepção de que o Federal Reserve pode não subir mais os juros, o que tem pesado nas cotações do dólar.

A sexta-feira também foi marcada por nova alta do petróleo no mercado internacional -- um fator que, segundo analistas ouvidos pela Reuters nos últimos dias, tem contribuído para a valorização do real em detrimento do dólar.

Ainda que os principais fatores de influência para o dólar fossem baixistas, a divisa à vista oscilou em margens estreitas no Brasil e encerrou praticamente estável. No exterior, o dólar registrava leves perdas ante as divisas fortes no fim da tarde.

Às 17:18 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,07%, a 105,340.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de novembro.