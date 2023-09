Economia da China mostra sinais de estabilização, mas setor imobiliário ameaça perspectivas

Os dados desta sexta-feira seguiram-se a números de empréstimos bancários melhores do que o esperado, a uma redução nas quedas das exportações e importações, bem como à diminuição da pressão deflacionária.

As vendas de veículos de passeio da China também voltaram a crescer em agosto em relação ao ano anterior, uma vez que descontos maiores e isenções fiscais para veículos elétricos impulsionaram o sentimento do consumidor.

Para sustentar o impulso da recuperação, o banco central da China disse na quinta-feira que reduzirá a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas pela segunda vez este ano para aumentar a liquidez. Mais cedo, o banco também rolou empréstimos de médio prazo que estavam vencendo para injetar mais liquidez no sistema financeiro.

No entanto, os analistas afirmam que são necessárias mais medidas de políticas fiscal e monetária, uma vez que as dificuldades do setor imobiliário, o alto índice de desemprego entre os jovens, a incerteza em relação ao consumo das famílias e as crescentes tensões entre a China e os EUA sobre comércio, tecnologia e geopolítica elevaram o nível de dificuldade para uma recuperação econômica duradoura no futuro próximo.

