Fufuca promete servir de ponte entre governo e PP

"O primeiro passo é me aproximar do Ciro, que não queria que a gente fizesse parte (do governo Lula)", afirmou

"O segundo, sem sombra de dúvida, nós trabalharemos para ser a ponte de ligação não apenas do presidente Lula com a Executiva do partido, como com todos aqueles que queiram de alguma forma ajudar na atual gestão à frente do Executivo federal."

Fufuca estava ao lado de Lira quando o presidente da Câmara reconheceu a vitória eleitoral de Lula sobre Bolsonaro -- primeira autoridade a fazê-lo.

Médico de profissão, o deputado que agora assume a pasta do Esporte integrava duas das bancadas mais articuladas e numerosas da Casa, a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, e a Frente pela Defesa e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e da Segurança Privada.

(Por Maria Carolina Marcello)