Governo vai acabar com isenção para importação de carro elétrico, diz secretário do MDIC

“O que a gente pode fazer para estimular a produção local? É dificultar um pouco ou encarecer a importação”, afirmou o secretário em entrevista à Reuters na manhã desta sexta-feira, argumentando que diversos países vêm adotando políticas protecionistas nessa área.

"Todas as montadoras já estão fazendo investimento, então temos que defender a produção local, estamos fazendo o que o mundo está fazendo", acrescentou.

A redução tarifária foi implementada durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e não havia prazo de validade definido. Hoje, as alíquotas são de 0% para veículos importados elétricos e de até 4% para híbridos, enquanto carros com motor movido a combustão pagam 35%.

O tema envolve uma disputa entre fabricantes chinesas -- parte delas com projetos para instalar fábricas no país nos próximos anos -- e montadoras já consolidadas no Brasil.

Enquanto o presidente da Anfavea, Márcio Leite, afirmou na semana passada que defende a elevação da tarifa citando uma "invasão de produtos asiáticos", a montadora chinesa BYD criticou a possibilidade de edição da medida.

Moreira disse que a elevação da tarifa será feita de maneira gradual, de modo a não gerar um choque no mercado, e está alinhada com o plano do governo de ampliar investimentos privados no Brasil em tecnologia verde.