Haddad apresenta na próxima semana plano de transformação ecológica a investidores em NY

À tarde, o ministro participa de evento organizado pela The Nature Conservancy, com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Em uma agenda ainda a ser confirmada, Haddad também pode se reunir antes do evento com o enviado especial para o clima dos EUA, John Kerry.

No fim da segunda-feira, o ministro falará sobre transição ecológica na Universidade de Columbia.

Na manhã de terça-feira, Haddad terá um café da manhã com especialistas da área de sustentabilidade, em evento organizado pelo Instituto Igarapé, pela Coalização pela Amazônia e pela Concertação pela Amazônia. Ainda pela manhã, ele se reúne com o CEO da Eurasia, Ian Bremmer, e depois com 30 convidados da empresa.

Durante a tarde, Haddad vai se reunir com Michael Bloomberg, da Fundação Bloomberg.

REUNIÃO COM BIDEN