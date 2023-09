Ibovespa fecha em queda com NY, mas sobe 3% na semana

Mikail ainda destacou que o desempenho do Ibovespa na semana encontrou suporte nas commodities, na esteira de alguns números econômicos melhores na China conhecidos nos últimos dias, quando também foram anunciadas medidas de estímulo.

DESTAQUES

- CASAS BAHIA ON tombou 15,56%, a 0,76 real, renovando mínima história intradia a 0,74 real, ainda pressionada pela oferta de ações, além de riscos de antecipação de dívida e possibilidade de investidores desistirem de pedidos de subscrição no follow-on. Para o Citi, os recursos da oferta devem reduzir a alavancagem e as despesas financeiras da varejista, mas não resolvem o seu problema mais amplo de estrutura de capital.

- ENERGISA UNIT avançou 4,9%, a 50,95 reais, em dia positivo para elétricas. O Ministério de Minas e Energia enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU) as diretrizes para o processo das concessões de distribuição de energia elétrica com vencimentos entre 2025 e 2031, acatando sugestão do setor e deixando de lado a ideia de cálculo de excedente econômico visando contrapartidas sociais. ELETROBRAS ON destoou, caindo 2,24%.

- VALE ON recuou 0,83%, a 69,54 reais, perdendo o fôlego mais positivo da abertura, quando chegou a subir a 71,23 reais. Os futuros do minério de ferro voltaram a subir na Ásia, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando as negociações do dia com alta de 2,3%, a 879 iuans (120,91 dólares) por tonelada. Em Cingapura, o vencimento de referência também subiu.

- PETROBRAS PN terminou com variação positiva 0,06%, a 33,89 reais, renovando máxima histórica de fechamento. No exterior, o contrato de petróleo Brent fechou em alta de 0,25%, a 93,93 dólares o barril. PETROBRAS ON, porém, encerrou em baixa de 1,47%, a 36,9 reais.