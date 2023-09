Ibovespa mostra indefinição em dia de vencimento de opções; Casas Bahia cai 9%

- ENERGISA UNIT avançava 2,59%, a 49,83 reais, e EQUATORIAL ON tinha alta de 2,59%, a 49,83, em dia de alta em companhias elétricas, com o índice do setor subindo 1,3%. Analistas do Bank of America também afirmaram em relatório que gostam Energisa e Equatorial citando a alavancagem e a exposição à taxa de juros nominal no Brasil. No setor, ELETROBRAS ON destoava, com queda de 0,68%.

- VALE ON avançava 0,58%, a 70,53 reais, conforme os futuros do minério de ferro voltaram a subir na Ásia, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando as negociações do dia com alta de 2,3%, a 879 iuans (120,91 dólares) por tonelada. Em Cingapura, o vencimento de referência também subiu.

- PETROBRAS PN recuava 0,41%, a 33,73 reais, com a fraqueza dos preços do petróleo no exterior corroborando ajustes após a ação renovar máximas históricas na véspera. O contrato de Brent cedia 0,06%, a 93,64 dólares o barril. PETROBRAS ON perdia 0,75%, a 37,17 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava estabilidade, a 27,71 reais, enquanto BRADESCO PN cedia 0,13%, a 14,97.

- CARREFOUR ON perdia 3,75%, a 10,26 reais, acompanhado de perto por GPA ON, em baixa de 3,71%, a 4,41 reais, e ASSAÍ ON, em queda de 1,27%, a 12,46. O Morgan Stanley manteve recomendação "overweight" para Carrefour e Assaí, mas reduziu os respectivos preços-alvo de 17,50 para 16,50 reais e de 23 para 20 reais. GPA continuou com "equal-weight", mas o preço-alvo caiu de 18 para 5 reais.

- GRUPO SOMA ON cedia 1,92%, a 7,65 reais, em dia desfavorável para ações de consumo de modo geral, tendo como pano de fundo também a alta nas taxas dos contratos futuros de juros. Além da queda de 0,99% do índice do setor de consumo na B3, também o índice do setor imobiliário trabalhava no vermelho, com declínio de 1,28%.