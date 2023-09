Jornal chinês diz que investigação da UE sobre veículos elétricos do país é "excessiva" e provocada por "inveja"

PEQUIM (Reuters) - O jornal chinês Global Times descreveu como "excessiva" a investigação da Europa sobre os veículos elétricos chineses e disse que a oferta superior da China é invejada por outras montadoras.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na quarta-feira a investigação, uma semana depois que executivos do setor reunidos no salão do automóvel de Munique reclamaram de dificuldades em competir com rivais da China.

Desde então, Pequim criticou a investigação como um ato protecionista em detrimento da "concorrência justa" e alertou que os laços econômicos poderiam ser prejudicados.