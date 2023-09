Kazaks, do BCE, mantém porta aberta para mais aumentos de juros se necessário

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Espanha (Reuters) - O Banco Central Europeu ainda pode aumentar os custos dos empréstimos, se necessário, disse a autoridade do BCE Martins Kazaks nesta sexta-feira, contrariando algumas apostas do mercado de que as taxas de juros da zona do euro começarão a cair em meados do ano que vem.

O BCE elevou sua taxa básica de juros para um recorde de 4% na quinta-feira, mas, com a economia da zona do euro vacilando, sinalizou que seu décimo aumento consecutivo provavelmente foi o último --o que levou investidores a aumentar as especulações sobre os cortes nas taxas.

Kazaks, presidente do banco central da Letônia, rejeitou a noção, popularizada por especialistas do mercado, de que a decisão do BCE foi um "aumento dovish", inclinado a uma postura mais branda no combate à inflação alta.