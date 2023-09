SANTIAGO DE COMPOSTELA (Reuters) - Um corte nas taxas de juros não está na agenda do Banco Central Europeu, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira, afastando algumas apostas do mercado de que uma reversão dos aumentos poderia começar no primeiro semestre de 2024.

"Não decidimos, discutimos ou mesmo pronunciamos cortes", disse Lagarde em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. "Duração é duração."

(Reportagem de Jan Strupczewski)