Metalúrgicos dos EUA iniciam greve simultânea inédita contra GM, Ford e Stellantis

"Pela primeira vez em nossa história, faremos greve em todas as três grandes montadoras", disse o presidente do UAW, Shawn Fain, acrescentando que o sindicato evitará greves gerais mais caras por enquanto, mas que todas as opções estão abertas se novos contratos não forem acordados.

Fain expôs os planos para as paralisações no Facebook Live, menos de duas horas antes do vencimento do contrato antigo.

As paralisações são o auge de semanas de confrontos entre Fain e os executivos das três montadoras em relação às exigências do sindicato por uma parcela maior dos lucros e maiores garantias de emprego à medida que as montadoras mudam sua produção para veículos elétricos.

O impasse se tornou uma questão política, com o presidente Joe Biden, que disputa reeleição no próximo ano, pedindo um acordo.

As greves envolvem cerca de 12.700 trabalhadores e ocorrem nas fábricas operadas pela Ford em Wayne, Michigan, pela GM em Wentzville, no Missouri, e pela Jeep, da Stellantis, em Toledo, Ohio. Essas fábricas são essenciais para a produção de alguns dos veículos mais lucrativos das três montadoras.

A decisão de Fain de optar por paralisações direcionadas pode limitar o custo da greve para o sindicato. O UAW tem um fundo de greve de 825 milhões de dólares, o que é insignificante em comparação com os bilhões em liquidez que as montadoras acumularam.