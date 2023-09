Minério de ferro em Cingapura registra melhor semana em 3 meses com estímulos da China

O contrato de janeiro do ingrediente siderúrgico mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com alta de 2,3%, a 879 iuanes (120,91 dólares) por tonelada. Mais cedo, atingiu uma alta contratual de 881,50 iuanes.

Na quinta-feira, o banco central da China disse que reduziria a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas pela segunda vez este ano para aumentar a liquidez - a última de uma série de medidas de estímulo, incluindo ações para apoiar um setor imobiliário em dificuldades.

A redução do índice de reservas obrigatórias dos bancos demonstra a determinação da China em aumentar a confiança do mercado, disseram os analistas da Huatai Futures em uma nota.

"Devemos acompanhar de perto as oportunidades de mercado trazidas pelas políticas macroeconômicas e a intensidade da reposição de matérias-primas no próximo inverno", disseram eles.

Além do clima otimista, dados mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo da China cresceram mais rápido do que o esperado em agosto.

Os analistas, no entanto, disseram que uma provável diretriz oficial para limitar a produção de aço deste ano na China aos níveis de 2022, poderia reduzir os preços do minério de ferro nas próximas semanas.