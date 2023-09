Ministros da zona do euro concordam que política fiscal deve ajudar BCE a combater inflação

Enquanto isso, a inflação deverá ficar bem acima da meta de 2% do BCE.

"Está claro que a economia da zona do euro perdeu um pouco do ímpeto de crescimento devido a uma série de choques passados e, é claro, às recentes decisões de política econômica que estão sendo transmitidas", disse o presidente da reunião, Paschal Donohoe, em uma coletiva de imprensa.

"A política fiscal deve ser prudente, cuidadosa, deve seguir uma postura restritiva e precisa trabalhar em alinhamento com as mudanças que foram feitas no nível da política monetária."

A reunião é oportuna porque todos os países da zona do euro apresentaram projetos de orçamento para 2024 à divisão executiva do bloco para verificar se são compatíveis com as regras da União Europeia, que agora estão sendo revisadas.

O Comissário da União Europeia (UE) para Economia, Paolo Gentiloni, disse que apoiar os esforços do BCE para controlar a inflação foi uma das principais mensagens políticas da reunião.

"Para isso, a política fiscal precisa ser restritiva, conforme recomendamos na primavera (no hemisfério norte). Isso não significa reduzir os investimentos, mas significa, em especial, eliminar gradualmente as medidas de apoio à energia que ainda restam e garantir que quaisquer novas medidas, caso sejam necessárias, sejam muito mais bem direcionadas", disse.