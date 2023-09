Nasdaq lidera queda em Wall St por ações de crescimento e chips

Afetando ainda mais o sentimento, o rendimento do Treasury de 10 anos subia, arrastando para baixo as ações da Amazon, Nvidia e Microsoft, com perdas entre 1,4% e 2,1%.

As ações de tecnologia da informação e de consumo discricionário estavam entre os maiores perdas setoriais do S&P 500, ambos com queda de mais de 1%.

A Arm Holdings, do SoftBank, ganhava 2,4% após uma estreia estelar no Nasdaq na quinta-feira, reacendendo as esperanças de uma reviravolta no mercado de oferta pública de ações (IPO).

Às 11:45 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,31%, a 34.799,36 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,63%, a 4.476,83 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,96%, a 13.792,87 pontos.