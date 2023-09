ONS reduz projeção de crescimento da carga de energia em setembro a 5,2%

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu sua previsão para a carga nacional de energia em setembro, passando a estimar agora um crescimento de 5,2% frente a setembro de 2022, ante 5,6% previstos há uma semana, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira.

O órgão projetou ainda um menor volume de chuvas que deverão chegar aos reservatórios das usinas hidrelétricas da região Sul, em meio aos efeitos do padrão climático El Niño, que costuma causar precipitações acima da média no Sul do Brasil e abaixo da média no Norte e Nordeste.

A expectativa atual é de chuvas no subsistema Sul ainda acima da média histórica, alcançando 114% em setembro, mas abaixo dos 193% previstos na semana passada.