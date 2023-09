Operação contra tráfico de drogas na Bahia deixa 1 policial federal e 4 suspeitos mortos

A chamada operação Fauda visa combater uma suposta organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos, com atuação no bairro de Valéria, de acordo com a SSP-BA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no X, antigo Twitter, que recebeu "com profunda tristeza e indignação" a morte do policial, que há dez anos atuava na PF.

"Lucas fez parte da equipe designada pela PF para a minha segurança na Bahia, durante a campanha eleitoral e também agora, na Presidência... Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas", escreveu Lula.

Durante a operação, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, munições, rádios comunicadores e roupas camufladas, conforme relatado pelo governo estadual.

(Reportagem de Patrícia Vilas Boas, em São Paulo)