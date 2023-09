Preços de importação dos EUA aumentam com força em agosto por petróleo

WASHINGTON (Reuters) - Os preços de importação dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em agosto com o aumento do custo dos produtos de energia, mas as pressões subjacentes permaneceram moderadas, o que é um bom presságio para as perspectivas gerais da inflação doméstica.

Os preços de importação aumentaram 0,5% no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Os dados de julho foram revisados para baixo, mostrando que os preços aumentaram 0,1% em vez dos 0,4% informados anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters projetavam que os preços de importação, que excluem tarifas, aumentariam 0,3%.